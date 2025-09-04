Imperio (Capítulo 5) Osman y Bala se declaran mutuamente su amor: "Has entrado en mi vida y nunca te voy a dejar salir de ella"

Tras conseguir el antídoto para salvar la vida de Bala, Osman va a visitarla y se encuentra a la joven milagrosamente recuperada. Después de haber estado al borde de la muerte, ninguno de los dos está dispuesto a esperar un segundo más para gritar a los cuatro vientos lo que sienten.

Entre traiciones, asesinatos y masacres, el amor que Osman y Bala se profesan es una de las pocas luces que aún siguen brillando en este quinto capítulo de Imperio.

La joven, que ha estado a punto de perder la vida por culpa del veneno que le suministró el Efendi Yannis -quien actúa en connivencia con la princesa Sofía- se ha recuperado milagrosamente gracias a que Osman ha conseguido el antídoto.

El guerrero ha puesto en juego su propia vida para que su amada despertara de su tortuoso calvario, pero aún no había sido capaz de confesar sus sentimientos. El plato que Bala había pintado, en el que se representa la historia de dos amantes, le sirve como excusa para ello.

"Recordé el amor que sentían y encontré consuelo en mi lecho de muerte. Si me quemo como Asil, no sentiré pena", le responde ella.

"Has entrado en mi vida y nunca te voy a dejar salir de ella", reconoce Osman. Bala sonríe y le sugiere que pida la bendición de su padre. "Como veo que ya cuento con la tuya, cuando vuelva mi padre le pediré su bendición", contesta él.

En el quinto capítulo de Imperio...

Hoy, en laSexta, quinto capítulo de Imperio: la vida de Bala pende de un hilo mientras Osman se enfrenta a los traidores

laSexta estrenó anoche el quinto episodio de Imperio, la exitosa superproducción turca que arrasa en audiencias a nivel internacional.

En esta entrega, Osman se enfrenta a las graves acusaciones que lo señalan como responsable de la muerte de Yorgopolos, una injusticia que pone en juego su honor. Mientras tanto, en el castillo, diferentes fuerzas luchan por imponer su voluntad sobre el juicio, cada una movida por ambición y poder.

En el campamento Kayi, Bala se debate entre la vida y la muerte tras haber sido envenenada por el Efendi Yannis. Solo la llegada de un antídoto puede salvarla.