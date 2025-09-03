Hoy, en laSexta, quinto capítulo de Imperio: la vida de Bala pende de un hilo mientras Osman se enfrenta a los traidores

Esta noche, laSexta emite el quinto capítulo de Imperio, la superproducción turca protagonizada por Burak Özçivit. En el episodio de hoy, Bala se debate entre la vida y la muerte, pero su amor por Osman está más vivo que nunca.

laSexta emite esta noche el quinto capítulo de Imperio, la superproducción turca que bate records de audiencia en medio mundo. En este episodio, Osman hace frente a quienes le acusan injustamente de haber matado a Yorgopolos, poniendo en riesgo su honor. En el castillo, distintos poderes se disputan cómo y dónde juzgarlo, cada uno movido por sus propios intereses y ambiciones.

Al mismo tiempo, en el campamento Kayi, Bala se debate entre la vida y la muerte esperando la llegada de un antídoto tras ser envenenada por el Efendi Yannis. ¿Conseguirá Osman salvar la vida de su joven amada?

El joven líder escucha los consejos del Sheik Edebali, quien le advierte de que la verdadera fuerza de un líder no reside solo en su espada, sino también en la sabiduría.

Las tensiones también se intensifican dentro de su clan tras haber apuñalado a su propio primo Batur en un castigo por su traición.

En capítulos anteriores de Imperio...