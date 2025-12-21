El descubrimiento que podría esclarecer la misteriosa desaparición de Antonio Anglés

Un periodista especializado en desapariciones destacaba en un especial en 2023 que es "fantástico" que "el proceso de la ciencia haya permitido crear un perfil de ADN" a partir de una muestra de sangre de un hombre ahogado en 1993 en Dublín.

Es el protagonista de uno de los crímenes más terribles de la historia negra de España y también de una de las fugas más misteriosas hasta la fecha. Antonio Anglés desapareció sin dejar rastro tras el asesinato de las niñas de Alcásser en 1993 y desde entonces nada más se supo. Aunque son muchas las teorías sobre su fuga.

En un documental especial de 2023 de laSexta, 'Anglés: Historia de una fuga', reporteros reducían el cerco en torno a la figura del conocido criminal y viajaban hasta Dublín, donde supuestamente se le perdió la pista a Anglés

Allí, Barry Cummis, periodista especializado en desaparecidos, confirmaba a dos periodistas españoles que habían encontrado un cuerpo en su lista de desaparecidos que podría ser el de Antonio Anglés. "Hay una muestra de sangre sin identificar de 1993 que pertenece a un que se ahogó en el sur de la ciudad de Dublín, que se puede ver a lo lejos", indicaba.

En este sentido, señalaba que "la muestra de sangre llegó a los científicos forenses de Irlanda en mayo de 1993", momento en el que "se colocó en una tarjeta para mantenerla segura". "Ahora, gracias al proceso de la ciencia, han podido crear un perfil de ADN de esa muestra. Y eso es fantástico", destacaba, aunque reconocía que, hasta donde él sabe, "todavía no se ha realizado ningún cotejo de ADN con una muestra de Antonio Anglés o de algún familiar".

Además de la muestra de sangre, según el periodista, había otros dos cuerpos compatibles con el de Anglés que están enterrados en el cementerio de Glasnevin, Dublín.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa especial de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.