Capítulo 6 de 'Imperio' (Spoilers) | Disculpas y esperanzas en la declaración de amor de Osman a Bala: "Esperaré hasta el último aliento"

Si anoche te perdiste la emisión del quinto capítulo de Imperio en laSexta, te dejamos el resumen de este episodio (con SPOILERS), donde la declaración de amor de Osman a Bala dejó claro que "la paciencia es la puerta de la reconciliación".

Si no pudiste ver el sexto capítulo de Imperio que emitió anoche laSexta o quieres volver a vivir alguno de sus mejores momentos, no te pierdas este resumen para ponerte al día de todo lo que ha ocurrido en esta superproducción turca que arrasa en medio mundo. Además, puedes volver a ver el episodio entero en atresplayer.com.

ALERTA: SPOILERS

Osman busca a Bala en la posada y le declara su amor con una mezcla de remordimiento y esperanza. "Cuando abandonaste el campamento me preocupé. Me pregunté si tu padre estaba ofendido. Sé que me equivoqué, lo lastimé. He venido para besarle la mano y pedirle su bendición", le promete Osman.

Le promete pedir su mano oficialmente y enviar a su tía como emisaria, aunque Bala se muestra insegura. El jeque y padre de Bala, Edebali, sin embargo, no recibe a Osman, lo que añade un nuevo obstáculo a su unión."La paciencia es la puerta de la reconciliación".

"¿Estás ofendido por la mano que no te da la mano?", le pregunta Bala a Osman, a quien le duele el rechazo del jeque. "Estoy pagando mis errores", admite Osman, que insiste: "Si tengo que esperar esperaré hasta el último aliento, solo quiero saber que serás mi compañera en este camino".