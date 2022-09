Si os gustó 'Rogue one', os chiflará 'Andor'. No hay mayor piropo que se le pueda echar a la nueva serie de Disney+. Esta nueva incursión en el universo de George Lucas, al igual que hizo la película spin-off de 2016, huye de misticismos, de mitología y de las conexiones con la saga Skywalker. En los 4 primeros episodios que Disney+ nos ha facilitado, hemos podido comprobar como Tony Gilroy, el showrunner de la serie y el mismo que se encargó de 'Rogue One', ha profundizado más en este universo. Uno mucho más pequeño que el de la Star Wars original que llevamos acostumbrados a ver durante sus más de 40 años de vida.

Aquí todo se concentra en personajes cotidianos. Un chico desesperado por encontrar a su hermana, una madre adoptiva, una vendedora de un taller mecánico, un millonario cansado de la opresión, una política idealista. Todos tienen en común una sola cosa. Están cansados de la tiranía del Imperio. Como ya nos comentó Fiona Shaw en la entrevista que mantuvimos con ella, son historias pequeñas, cercanas, muy reconocibles. 'Andor' es una serie bélica disfrazada de ciencia-ficción, gracias a los blásters, las naves que viajan a la velocidad de la luz y a la iconografía de Star Wars. Pero, ojo, no es bélica en el sentido de enfrascarse en violentas batallas descarnada. Es bélica por todo lo que se respira a su alrededor. Ese aire a hastío, a hartazgo, a revolución. Solo falta una chispa para prenderla.

Lo que nos gusta

La continua sensación de peligro

El personaje de Stellan Skarsgard

Es Star Wars pero no lo es

La burocratización del Imperio

Lo que nos gusta menos

El ritmo

La motivación de Cassian