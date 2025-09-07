Zapeando regala a Juanra Bonet el "pack del invitado cansino" por su decimosexta visita al programa

El presentador se muestra muy sorprendido al saber que ha estado en Zapeando hasta en 16 ocasiones. Por ello, el programa le hace un curioso regalo, que se compone de una taza, un cepillo de dientes, ropa interior y una gorra.

Juanra Bonet ha visitado Zapeando para presentar el nuevo concurso de Antena 3: 'Juego de pelotas'. En él, dos equipos deben enfrentarse a una serie de preguntas. Los concursantes deben demostrar sus conocimientos escogiendo la respuesta correcta. Si fallan, terminarán en el agua empujados por una pelota gigante. El premio final puede llegar a alcanzar los 100.000 euros.

Como señala Dani Mateo, es la decimosexta vez que Bonet visita Zapeando. "¿En serio?", pregunta, sorprendido, el presentador. "Hay colaboradores que han venido menos", afirma Nacho García. "La mayoría", añade Quique Peinado.

El presentador de Zapeando anuncia que han decidido dar un regalo a Juanma por ese motivo. "Merece un detallín", explica, "aquí no tenemos la tarjeta de 'El Hormiguero', ni la taza de oro ni nada". María Gómez anuncia que Zapeando tiene "el pack del invitado cansino".

Este se compone de una taza, un cepillo de dientes, una muda limpia y un gorra. "Eres nuestro primer invitado cansino", añade Gómez. "Muchas gracias", responde Juanma, "es muy bonito".