VÍDEO | Siguen las bromas en Zapeando por la prueba de Dani Mateo en 'El Desafío': "Qué difícil es ir en bici tan despacio"

El presentador de Zapeando participó en el programa de Antena 3 en 2023. En su prueba, debía atravesar unas paredes de cristal montado en una bicicleta con las ruedas en llamas.

El Desafío sigue poniendo a prueba a sus concursantes. El influencer Dani Illescas sufrió para llevar a cabo su prueba: escapar del interior de una urna de cristal a la que estaba encadenado y que, además, se iba llenando de arena.

Illescas debía abrir varios candados para así conseguir salir. Dani llevaba una máscara de buceo para evitar tragar arena. Finalmente, conseguía superar el desafío abriendo todos los candados. A pesar de que iba protegido con esa máscara, Roberto Leal mostraba que dentro tenía bastante arena.

"Si yo estoy 15 minutos en la playa y ya tengo arena hasta en el hojaldre", comenta Iñaki Urrutia, "este chaval no se la quita hasta 2028". "Yo no he visto ruedas con fuego", señala Maya Pixelskaya, haciendo referencia a la participación de Dani Mateo en el programa de Antena 3.

"Ya estoy muy cansado de hablar", responde Dani, "pero veo aquí de todo menos mi prueba". De nuevo, el programa vuelve a poner las imágenes del reto de Dani. "Cada vez que lo veo pienso que es papel maché o algo así", afirma Urrutia.

"Es mi prueba favorita", afirma Maya. "Dani, te van a llamar y van a ir dos niños pequeños y te van a echar arena en la cabeza, a ver qué tal", afirma Quique Peinado. El presentador de Zapeando responde a los dardos de sus compañeros afirmando que le gustaría verlos en el programa "con esa cara de idiota que tenéis".

"Qué difícil es ir en bici tan despacio sin caerse", responde Peinado. "Que está ralentizado", señala Mateo. "Yo solo te digo que la de al lado tenía que ir corriendo y acaba andando", concluye Quique.

