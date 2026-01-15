VÍDEO | ¿Qué podemos hacer si un niño nos interrumpe? María José Gómez y Verdú explica cómo evitarlo

La experta en protocolo comparte varios consejos para padres sobre cómo pueden actuar cuando sus pequeños, por ejemplo, les piden usar pantallas en una reunión familiar, cuando les interrumpen o cuando no les hacen caso.

Los niños también deben seguir las normas de protocolo, por ese motivo María José Gómez y Verdú comparte varios consejos para padres para que sepan cómo actuar y que sus pequeños sigan las normas de etiqueta.

Por ejemplo, muchos padres permiten a sus hijos usar pantallas mientras están en la mesa. María José expone que se debe evitar "todo lo que son pantallas en el momento que estamos reunidos en familia". Gómez y Verdú señala que el niño tiene que participar con los adultos de esas conversaciones que hay y, de esta forma, "aprender a interactuar con gente un poquito mayor".

También es habitual que los niños interrumpan a los adultos. María José expone que se debe tener un código con los niños para evitarlo. La experta en protocolo indica que este puede ser, por ejemplo, que nos toquen la mano para hacernos saber que nos quieren decir algo. De esta manera, él sabe que cuando terminemos podremos prestarle atención.

María José también comparte un consejo sobre cómo podemos actuar cuando un niño no nos hace caso. "Lo que hay que hacer es nunca gritar, el niño se puede frustrar y poner más nervioso", explica. Además, se debe intentar hablar a la altura del niño y, entonces, explicarle qué pasa y negociar con él esa situación.

