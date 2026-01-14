VÍDEO | Necko Vidal analiza el éxito de la Orquesta Nueva Línea, virales gracias su versión de 'Un beso nada más'

Esta orquesta tinerfeña ha conseguido popularizarse en redes sociales gracias a sus versiones. La red se ha llenado de vídeos en los que la gente baila sus canciones. Pero, ¿a qué se debe esa viralidad?

La orquesta Nueva Línea ha conseguido hacerse viral en redes sociales gracias a su versión de la canción 'Un beso nada más'. Pero, ¿a qué se debe su éxito? El músico Necko Vidal visita Zapeando para hablar sobre esta agrupación musical.

Vidal cuenta que esta orquesta nació en Arafo, en Tenerife, y lleva más de tres décadas recorriendo las Islas Canarias. "Desde hace años forma parte de este paisaje tan nuestro de plazas llenas, carnavales y fiestas de pueblo", indica el violinista. "Durante mucho tiempo han hecho lo que hacen todas las orquestas: currar sin parar", añade.

Necko cuenta que recientemente la orquesta se ha renovado y, actualmente, está formada por nueve personas: cuatro cantantes acompañadas por músicos con muchísimo oficio. "Esta mezcla ha conseguido algo muy potente: mantener la esencia de la verbena de siempre, pero con una energía y una estética que conecta con la gente", reflexiona.

Pero, ¿a qué se debe su viralidad? Necko señala que las orquestas llevan décadas haciendo lo que exigen las redes sociales: "Captar la atención rápido, leer al público, improvisar, no tener miedo al ridículo y adaptarse al ambiente en tiempo real".

"Nueva Línea muestra lo que pasa encima del escenario", añade, algo que conecta con el público. Vidal indica que también juega a su favor su naturalidad "en un mundo de artistas muy medidos". Otro punto clave de su éxito es que la verbena "es el espacio musical verdaderamente trasversal".

"Las orquestas llevan toda la vida trabajando con el directo como centro", indica. Por último, Vidal explica que el público también forma parte del show. "La viralidad no solo se crea en la orquesta, la crean quienes graban y comparten porque el momento lo pide", concluye.

