VÍDEO | María José Gómez y Verdú comparte varios consejos de protocolo para afrontar una fiesta de cumpleaños infantil

En este vídeo, la experta en protocolo hace un repaso de los momentos clave de una fiesta de cumpleaños infantil y da varios consejos para que los padres consigan que los niños actúen de acuerdo a las normas de etiqueta.

La sección de protocolo y normas de etiqueta de Maria José Gómez y Verdú está dedicada, en esta ocasión, a los niños y, en concreto, a las fiestas de cumpleaños. Estos eventos tienen numerosos momentos clave a los que los niños se enfrentan y, por ello, la experta en protocolo comparte consejos para que sus padres sepan cómo pueden actuar.

A la hora de dar las invitaciones, Maria José explica que se debe invitar a todo el grupo, "no hay ninguna discriminación". "O invitas a todos o no invitas a ninguno, porque si no habrá niños que se sientan discriminados", explica.

Otro momento clave son los regalos. En ocasiones, quizá puede recibir algo que no le guste. María José indica que, en ese caso, se debe enseñar a los niños a dar gracias por los regalos que reciban y, después, si no les gusta explicarles que no pueden decir que ya tienen ese juguete o preguntar por qué se lo han regalo. "Deben decir gracias y guardárselo", indica. "Tampoco vale regalarlo en el próximo cumpleaños a otro amigo", añade.

Los niños también deben aprender cómo se usa cada cubierto. Gómez y Verdú indica que los niños deben aprender que los cubiertos "solo son para comer" ya que "la comida no es un juego". Un niño debe saber, además, que tiene que respetar a todos los que están en ese momento sentados.

"Si un quiere ir al baño, no especifica nunca lo que va a hacer", señala. Además, tampoco se pueden levantar de la mesa hasta que un adulto les de permiso. "Si eres niño, o se levanta la persona más adulta que está sentada o pides permiso", expone.

María José explica que los niños no tienen un protocolo más relajado que los adultos. "Tienen que respetar, exactamente, las mismas normas que los adultos", indica la experta, "es lo único que después, creciendo, les permitirá actuar con fluidez y no de forma impostada".

