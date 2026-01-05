VÍDEO | Isabel Forner se emociona al recibir su regalo del 'amigo invisible': "Ningún novio me ha hecho un regalo tan bueno"

En Zapeando, Isabel Forner recibe un regalo muy especial de su 'amigo invisible'. Descubre qué es y quién se lo ha regalado en el vídeo principal de esta noticia.

Los zapeadores celebraron en directo su particular 'amigo invisible'. La primera en abrir su regalo fue Isabel Forner, que se acercó con algo de temor. "Me da miedo la forma... me da tanta vergüenza que como sea una guarrada...", comentó antes de descubrirlo.

Forner agitó el paquete y notó que algo se movía dentro, lo que le dejó aún más desconcertada. Al romper el papel de regalo, se quedó sin palabras al ver de qué se trataba.

"¡Me encanta! Ya se lo que es", dijo muy emocionada antes de enseñar el regalo al resto de compañeros. Se trataba de una Barbie personalizada con su cara, que incluía como accesorios un crucifijo, una biblia y un móvil.

Cuando María Gómez le preguntó si sabía quién era su 'amigo invisible', Isabel lo tuvo claro. Aseguró que "solo puede ser de Maya". Poco después, Maya Pixelskaya confesó que había sido ella y ambas terminaron fundidas en un abrazo'

"Hice la caja y los accesorios. La biblia es de verdad, si la ojeas está entera lo que pasa es que no se puede leer de lo pequeña que es, pero es una biblia de verdad", explicó Maya.

Visiblemente emocionada, Isabel Forner cerró el momento con unas palabras de agradecimiento: "Me encanta Maya, me has hecho muy feliz. Ningún novio me ha hecho un regalo tan bueno".

