Boda
VÍDEO | Iñaki Urrutia vuelve a Zapeando siendo "un señor casado": "Entro en casa y tomo coñac"
El pasado 27 de octubre el zapeador daba el sí quiero. Y, después de unos días de descanso para disfrutar de su luna de miel, Iñaki ha vuelto al programa.
Iñaki Urrutia vuelve a Zapeando después de disfrutar de unos días de descanso debido a su boda. Los zapeadores le preguntan cómo se siente después de pasar por el altar.
"Te pedimos un titular, un destacado, un 'highlight' de tu boda", le dice Dani Mateo, "o de tu viaje de novios". "¿Qué quieres que te diga?", responde Iñaki. El zapeador lo resumen en que dijo que sí y ella dijo que sí.
Su escueta respuesta consigue el aplauso de sus compañeros y del público de Zapeando. "¿Se siente algo diferente?", pregunta Mónica Cruz. "Hombre, ahora me siento un señor casado", comenta Urrutia.
"Entro en casa y tomo coñac", añade, "digo: 'Un coñac y las zapatillas'". El programa, además, muestra varias fotografías del enlace. "María estaba guapísima", afirma María Gómez. "Y más sorprendente aún, sonriendo", señala Dani, "con la que le ha caído...".
Urrutia cuenta que el día de su boda llovió muchísimo. "Tenía a Francisco Cacho braseado", comenta el zapeador. El meteorólogo de laSexta le escribía pidiéndole disculpas por el mal tiempo. Mónica le recuerda el dicho de 'novia mojada, novia afortunada'.
Miki Nadal, por su parte, le lanza una pulla al zapeador: "En vez de contarnos la boda nos podrías haber invitado". "No valió la pena, llovió muchísimo", responde Urrutia.
