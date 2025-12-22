VÍDEO | Gana 50.000 euros en la Lotería de Navidad y lo celebra bailando sevillanas en pijama: "¡Este barrio que lo tiene to!"

El Sorteo de la Lotería de Navidad vuelve a dejar escenas únicas por toda España. Una mujer andaluza celebra en directo un premio de 50.000 euros bailando sevillanas en pijama, en un momento espontáneo que se ha hecho viral navideño.

El día de la Lotería de Navidad ha dejado imágenes de celebración por toda España. Es el caso de este vídeo de 'Andalucía Directo', que ha captado el momento en el que una mujer recibe en directo la noticia de que ha ganado 50.000 euros.

La mujer, vestida con un pijama de leopardo y un gorro de Papá Noel, se arranca a bailar sevillanas mientras canta emocionada. "Esto es para mis niños que lo quiere todo. ¡Po poropo po! Esté barrio ¡Ole! Este barrio que lo tiene to", canta la mujer, desbordada de alegría.

Las imágenes no han pasado desapercibidas y han provocado risas y ternura en el plató. "A ver cómo le explicas tu a un finlandés que pone la tele por primera vez que es lo que esta sucediendo aquí", bromea María Gómez tras ver las entrañables escenas emitidas en el programa.

