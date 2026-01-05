VÍDEO | ¿Existe algún truco para tragar pastillas? Boticaria García lo explica: "Sí, y ninguno es echar la cabeza para atrás"

Tragar pastillas puede ser complicado para muchas personas. En Zapeando, Boticaria García explica de forma sencilla si existen trucos efectivos y cuáles son los métodos más adecuados para tomar comprimidos y cápsulas sin dificultad.

¿Existe algún truco para tragar pastillas? Boticaria García visitó el plató de Zapeando para aclarar esta duda tan común. La farmacéutica explicó que sí existen diferentes métodos, aunque no todos son correctos. "Hay muchas formas de tragar comprimidos y cápsulas", aseguró, y añadió que "ninguna es echar la cabeza para atrás como mucha gente piensa".

En el caso de los comprimidos, la 'Boti' recomendó un método sencillo con agua. "Llenar una botella de plástico de agua" y colocarla en la lengua. "Cerráis los labios con fuerza al rededor de su apertura antes de tomar un trago. Durante el trago se debe mantener el contacto entre la botella y los labios, realizando un movimiento de succión, y la pastilla pasa", explicó.

Para las cápsulas, la recomendación es distinta. Según Boticaria García, "Bastaría con poner la cápsula en la lengua y, sin tragar, tomar medio sorbo de agua. Echas la cabeza hacia delante e inclinas el mentón hacia el pecho y, ahora así, te tragas la pastilla manteniendo la cabeza en esa posición".

De este modo, la farmacéutica dejó claro que cambiar la postura y la forma de beber puede facilitar mucho la toma de pastillas y evitar molestias innecesarias.

