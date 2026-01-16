VÍDEO | Dani Mateo ofrece todos sus premios a Trump "a cambio de una llamadita a los del premio Zapping"

Mateo está nominado a mejor presentador en estos premios, por eso ha decidido intentar ganar el premio recurriendo al presidente de los Estados Unidos. ¿Conseguirá el Zapping a mejor presentador haciendo la pelota a Trump?

Este jueves se reunían en la Casa Blanca Donald Trump y María Corina Machado. La líder de la oposición venezolana decidía entregar al presidente estadounidense la medalla de su premio Nobel enmarcada de manera simbólica para agradecerle su labor por conseguir la paz.

Tras este suceso, Jimmy Kimmel decidía hacer una oferta a Trump durante su show. El presentador se dirigía al presidente para decirle que, si retiraba las tropas de ICE, sus agentes de inmigración, de Mineápolis y las volvía a poner en las fronteras, "donde deben estar", él le iba a ofrecer uno de los premios que él ha ganado a lo largo de los años: un Emmy, un premio Cleo o el premio Soul Train.

Dani Mateo, que actualmente está nominado como mejor presentador en los premios Zapping, ha decidido seguir el ejemplo de Kimmel y ofrecer al presidente estadounidense todos sus premios. "A pelota de Trump no me gana nadie", afirma.

"Tampoco os vengáis arriba, premios en sí no tengo...", confiesa Dani, "bueno, tengo un par". Mateo comenta que si consigue ganar el premio Zapping también se lo dará, por eso pide al presidente que medie para conseguirlo. "Mueva unos hilos que, total, si va a conquistar Groenlandia, eso te le cuesta nada", reflexiona.

Mateo muestra todos los premios que tiene: el premio al campeón de mus de su pueblo en las fiestas, el premio a mejor imitador de Gloria Serra, el premio a mejor amigo y una bota de oro. "Elige el que más te guste, Donald, a cambio de una llamadita a los del premio Zapping, un amenazar a Arturo Valls y a Manel Fuentes... con esto, te doy todos mis premios", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.