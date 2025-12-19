VÍDEO | Cristina Pedroche avanza el estado de su vestido de las Campanadas: "Está terminado en un 80%"

En plena cuenta atrás para Nochevieja, Cristina Pedroche ha dejado nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas en Zapeando: aún "está con alfileres" y bromea: "Yo digo muchas cosas, lo que pasa es que no las pilláis; luego, viéndolo, decís: 'ah, que sí'".

Se acerca Nochevieja y, con ella, la cuenta atrás para uno de los rituales más esperados del año: las Campanadas y el ya icónico vestido de Cristina Pedroche, con el que despedirá 2025 desde la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote. Esta edición es especial, ya que, como ella misma ha explicado, se cierra un ciclo de 12 años, y por eso ha comenzado a desvelar algunas pistas en Zapeando.

Sobre el estado del vestido, Pedroche ha asegurado que "se está terminando y ya está en Madrid". Para explicarlo de forma gráfica, lo ha comparado con una barra de progreso: "Está en un 80%". Aún quedan detalles por rematar y, según ha contado, en breve realizará las fotos habituales, aunque reconoce que "todavía faltan cositas" y que el diseño "tiene muchos alfileres aún".

También ha hablado de la logística que implica mover sus vestidos sin que se estropee. ¿El secreto? "En una furgoneta muy grande", ha revelado.

Entre las pistas más llamativas, ha definido el conjunto como "una mascletà", y quiso aclarar el sentido de la expresión: "Lo digo por si acaso son mis últimas Campanadas. Me quiero despedir a lo grande, con todo".

Y ante el reclamo de que apenas da pistas sobre el diseño, Pedroche se ha defendido con humor: "Yo digo muchas cosas, lo que pasa es que no las pilláis; luego, viéndolo, decís: 'ah, que sí'".

