Curiosa afición
El vídeo con la confesión de Laura Pausini en El Hormiguero: "Lo que voy a decir no está bien..."
La cantante italiana fue la invitada escogida para celebrar un momento muy especial: el programa número 3.000 del espacio presentado por Pablo Motos. La artista compartió divertidas anécdotas con Motos y, además, desvelo una curiosa afición.
Este lunes El Hormiguero celebraba que había alcanzado los 3.000 programas. Para ello, contaba con una invitada muy especial: Laura Pausini. El programa presentado por Pablo Motos aprovechaba para recordar un divertido momento protagonizado por la cantante italiana durante un concierto.
Pausini sufrió una aparatosa caída durante un concierto en Milán. "Divina como caí... sentada", comentaba al ver las imágenes. La cantante confesaba que había sido culpa de su vestido, pero, a pesar de ello, decidió mantener su vestido tal cual y buscar otra manera de bajar las escaleras.
Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Pausini decidía bajar las escaleras sentada para así evitar una nueva caída. "Eso te demuestra lo terca que soy", comentaba la cantante, "todo el mundo que trabaja conmigo me dijo que cortara el vestido". Pausini explicaba, entonces, que tenía su sentido que el vestido fuera y que, por ello, no quería cortarlo.
Laura, además, compartía con Motos una curiosa afición que comparte con la gente que trabaja con ella durante las giras: hacer fotos a retretes que han sido usados por famosos. Pausini dice que tiene un grupo llamado 'Las tazas del mundo' donde comparten esas imágenes.
"Cuando llegamos a un estadio en el que, quizá, el día antes ha tocado, que se yo, Beyoncé, o Madonna o Alejandro Sanz...", explica. Aunque apostilla: "Bueno no quiero decir eso porque lo que voy a decir no está bien". La cantante cuenta que cuando ven esos servicios les hace ilusión pensar que ese retrete ha hecho sus necesidades un artista conocido. "Entonces quiero sentir la misma sensación", añade.
