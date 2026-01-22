Psicología
VÍDEO | ¿Cómo podemos manejar nuestra vida emocional ante las malas noticias? Raquel Perera comparte varios consejos
Las malas noticias nos pueden afectar tanto a nivel físico como emocional. Por ese motivo, la coach comparte varios consejos para que estos efectos se reduzcan.
Día a día consumimos malas noticias, por ese motivo, Raquel Perera vuelve a Zapeando para dar varios consejos sobre cómo podemos manejar nuestra vida emocional sin aislarnos de esas malas noticias. La coach expone que "no se trata de vivir al margen del mundo sino de aprender a relacionarnos mejor con toda la información".
Perera indica que una posible ayuda es elegir cuándo y cuánta información. "Por ejemplo, fijar momentos concretos para informarse", señala. Raquel indica que es recomendable evitar la exposición continuada y, sobre todo, procurar no empezar ni acabar el día con noticias negativas.
"Otra de las cosas que nos puede ayudar es recordar qué depende de ti y que no", añade, "hacernos la pregunta reguladora". Perera indica que también es importante cuidar el cuerpo después de recibir o consumir una información mala. "El cuerpo necesita cerrar el estado de alerta", expone. Por último, la coach señala que también ayuda compensar conscientemente, es decir, que "por cada dosis de noticias duras intentar introducir algo que regule".
Cuando esa mala noticia es personal, "es importante no minimizar lo que duele". "Es decir, en principio, cuando te den una mala noticia es importante validar la emoción que produce", expone. "Es muy importante recordar que sentir no nos debilita, sino que nos regula", añade, "por eso ayuda compartir lo que nos ocurre con personas seguras".
