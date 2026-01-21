VÍDEO | De BTS a Hilary Duff: Necko Vidal repasa los regresos musicales más esperados del 2026

Este año muchos grupos y cantantes vuelven con nuevos proyectos. Por ejemplo, en 2026 podremos disfrutar del nuevo disco de Harry Styles o Bruno Mars, que, además, también hará una gran gira mundial.

Necko Vidal que este 2026 va a ser un gran año a nivel musical entre otras cosas debido a la vuelta de numerosos cantantes y grupos que, tras un parón, vuelven a la escena musical con nueva música. Uno de los más esperados es La Oreja de Van Gogh, que, tras la polémica generada por la marcha de Leire Martínez, vuelven con Amaia Montero.

El violinista señala que el grupo ya lanzó un single a finales de año: 'Todos estamos bailando la misma canción'. "Me parece un single un poco descafeinado", opina Necko, "igual ver a Amaia vestida con un edredón me dio ese 'vibe'". Martínez, por su parte, va a lanzar un disco en febrero. Como indica Vidal, "si es todo el disco con ese tono rock ardido y vengativo, podemos augurar un pedazo de disco".

A nivel internacional, este 2026 llega con muchas novedades. Necko explica que uno de los regresos más esperados es la vuelta del grupo coreano BTS. Su nuevo disco se publicará el 20 de marzo y, además, irá acompañado de una gira mundial. El grupo llevaba varios en pausa debido a que los integrantes estaban realizando el servicio militar obligatorio en su país y, además, "por una decisión consciente de frenar y no forzar la máquina", señala Necko.

En 2026 también vuelve Bruno Mars. El cantante lanza su nuevo álbum, 'Romantic', el 27 de febrero, el primero desde hace una década. Este artista, como señala el músico, "no sigue el ritmo de la industria musical" ya que "solo publica cuando cree que tiene algo más sólido entre manos".

También vuelve Harry Styles el próximo 6 de marzo con 'Kiss All the Time'. El artista ha reducido notablemente su presencia pública y musical después de años en los que ha encadenado discos, giras masivas y películas. "Su regreso apunta a una pausa estratégica", indica Necko, "y de él podemos esperar un sonido más reposado y menos inmediato".

Una de las vueltas más sorprendentes y esperas es la de Hilary Duff. La actriz "regresa y lo hace con su nuevo álbum, 'Black or Something', programado para el 20 de febrero y con varios temas inéditos estrenados en conciertos", cuenta Necko. "Esos artistas vuelven porque el público que creció con ellos sigue ahí y consume su música de otra forma", concluye, "ya no se trata de competir con artistas jóvenes, sino de hablarle a tú a de tu propia experiencia".

