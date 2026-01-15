VÍDEO | El 'Bon Jovi coreano', el nuevo 'fenómeno musical' que llega de Corea: "Es como Bon Jovi, pero dándole un cólico de riñón"

Isabel Forner presenta a uno de esos artistas que al escucharlos "nunca vas a olvidar su voz", un joven al que han bautizado como el 'Bon Jovi de Seúl' después de la inclasificable 'performance' que se puede ver en este vídeo.

Isabel Forner presenta un nuevo fenómeno musical que llega desde Corea del Sur, uno de esos artistas que, según la zapeadora, "es escuchar la primera nota y ya sabes que nunca vas a olvidar su voz".

De hecho, la zapeadora asegura que ya le conocen como "el Jon Bon Jovi de Seúl", tal y como demuestra es 'cantante' en cuestión.

En el vídeo sobre estas líneas, el 'Bon Jovi coreano' interpreta uno de los temas más emblemáticos de la banda, 'It´s My Life', en un 'cover' absolutamente inolvidable.

"Si cierras los ojos, es como escuchar a Jon Bon Jovi, pero dándole un cólico de riñón", reacciona Miki Nadal.

