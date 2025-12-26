Ahora

Ilusionismo

VÍDEO | Así es el nuevo espectáculo de Jorge Blass, 'Ilusionarte': "Es la esencia de la magia"

El ilusionista cuenta que, para él, "la magia es arte escénico y produce ilusión". En su nuevo espectáculo está solo en el escenario y, además, prescinde de grandes artificios.

Jorge Blass visita Zapeando para hablar sobre su nuevo espectáculo 'Ilusionarte'. Para el ilusionista, "la magia es arte escénico y produce ilusión" y, por ese motivo, ha decidido bautizar de esa manera su espectáculo.

"Vas a ver el show y, cuando sales, dices 'tiene sentido'", añade. En el mismo, Blass expone que los espectadores, sobre todo, podrán ver "la esencia de la magia". "Estoy solo en el escenario, parezco un cómico", explica. En el mismo, no cuenta con objetos o grandes artificios, "es algo mucho más sencillo, pero muy efectivo y emocionante", afirma.

Blass, además, indica que en cada espectáculo hacen "una magia para una persona". "Conseguimos que esa persona llegue a una emoción y que se lo contagie al resto", explica, "es una magia inspirada en su vida".

Dani Mateo quiere saber si a su espectáculo suelen ir otros magos. Para el ilusionista, que otros profesionales de la magia vayan a verle es todo un orgullo. "Estoy feliz de que vayan a verme, estoy orgulloso de mi material", afirma.

