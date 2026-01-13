VÍDEO | Andy se marca un 'Shakira' en el Carnaval de Cádiz: "¡Han acabado los dos a piñas!"

El Carnaval de Cádiz arrancaba el pasado domingo con el concurso de agrupaciones en el Teatro Falla. Como es habitual, las actuaciones ya han dejado momentos muy destacados como, por ejemplo, la actuación de la comparsa de Andy Morales.

Ya ha comenzado el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz y entre las comparsa que participan podemos encontrar 'El desguace' que cuenta, entre sus integrantes, con Andy Morales, exmiembro del dúo Andy y Lucas.

La separación del grupo estuvo rodeada de polémica y la comparsa no ha dudado en hacer referencia a la situación en una de sus canciones. María Gómez expone que "Andy ha bromeado sobre su ruptura con Lucas y lo ha hecho cantando".

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, comienzan a cantar sobre las terapias de pareja. "Pajarito mío, ¿tú ves normal que yo vaya a terapia de pareja?", canta la comparsa. El grupo afirma que el piden trucos al terapeuta y este les ha dicho que hagan cosas juntos para evitar la rutina como, por ejemplo, ir a conciertos.

"¡Pues Andy ha estado 20 años así con el Lucas y han acabado los dos a piñas!", afirman, señalando a su compañero. "Ojo, que Lucas acaba de marcarse un 'Shakira', pero sin facturar", señala Miki Nadal.

