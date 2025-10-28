VÍDEO | Àlex Monner y Carla Díaz presentan 'La Ruta Vol 2: Ibiza' en Zapeando

La serie se traslada desde Valencia hasta esta isla balear para mostrar su apogeo como capital mundial del ocio y la música electrónica. Además, de forma paralela, también cuenta la historia de los padres de Marc Ribó, el protagonista.

El pasado domingo llegaba a Atresplayer la nueva temporada de 'La Ruta' y para conocer un poco más qué podremos ver en 'La Ruta Vol 2: Ibiza', Zapeando cuenta con dos de sus protagonistas: Àlex Monner y Carla Díaz.

En la nueva temporada, la acción se traslada hasta Ibiza para seguir la historia de Marc Ribò "para ver el apogeo de la isla como capital mundial del ocio y la música electrónica", explica Quique Peinado. "Además de secuela hace de precuela", añade el zapeador, "porque cuenta, de forma paralela, la historia de los padres de Marc, que vivieron en la Ibiza de los años 70".

Monner, además de interpretar a Marc, también interpreta a su padre, Manuel. Àlex, como señala Dani Mateo, tuvo que hacer un trabajo, especialmente a la hora de cambiar su voz, para interpretar al personaje. "Una de la cosa que más les apetecía a los creadores es que la serie evolucionara hacia otro lugar", explica el actor.

Sobre Manuel, el padre de Marc, Àlex señala que de joven tuvo polio y esto provocó que tuviera una cojera. "El personaje empezó a nacer con este desnivel y, esto, poco a poco, se fue convirtiendo en una curvatura de la espalda y acabó ramificando en esa voz", añade.

Carla, por su parte, interpreta a Vicky, una joven andaluza que trabaja como camarera en la isla en 1996. La actriz desvela que se inspiró en su tía para interpretar a Vicky. "Pensé mucho en ella, que es andaluza también y que había algo como de la energía de Vicky que me recordaba desde el principio a ella", explica.

