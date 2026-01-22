VÍDEO | 'Aitor Menta', corresponsal en Bilbao, comparte la última hora del temporal: "Aquí lo llamamos brisilla"

Miki Nadal se convierte en el corresponsal en Bilbao de Zapeando para explicar cómo ha evolucionado el temporal que está asolando la ciudad. El fuerte viento ha provocado, entre otras cosas, que muchos aviones hayan sido desviados.

Un temporal está asolando el norte de nuestro país. En el aeropuerto de Bilbao, por ejemplo, las fuertes rachas de viento, de más de 90 kilómetros por hora, han provocado que muchos aviones hayan tenido aterrizajes algo complicados.

Como señalaba Francisco Cacho en Al Rojo Vivo, algunos vuelos tuvieron que ser "cambiados de lugar". Además, el meteorólogo de laSexta contaba que por la calle mucha gente tenía dificultades para poder mantenerse en pie.

Para conocer de primera mano cómo está la situación en Bilbao, Zapeando conecta con un 'auténtico bilbaíno', el corresponsal del programa en el norte 'Aitor Menta'. Este es sorprendido sujetándose a una farola debido al fuerte viento que hace en la capital.

"La farola está agarrada a mí, que soy de Bilbao", aclara. Dani le comenta que en el informativo han contado que en la ciudad están sufriendo rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora. "Eso aquí en Bilbao lo llamamos brisilla", comenta 'Aitor'.

