Víctor Algra explica qué es el quimerismo en los gatos: así se produce esta alteración genética que les hace tener dos caras

Víctor Algra desvela en este vídeo qué es el quimerismo que tiene un cachorro que triunfa en redes sociales o Venus, una gata de 16 años con 2,2 millones de seguidores. Una alteración genética que coge su nombre de un animal mitológico.

Víctor Algra analiza en Zapeando algunos de los aspectos más alucinantes de los animales. En este caso, es un gato que ha sorprendido en las redes sociales por su curioso aspecto.

Tiene varios colores y la cara dividida en dos muy diferentes. A la izquierda todo negro y un ojo azul y a la derecha naranja con el ojo verde.

El veterinario explica en el vídeo sobre estas líneas que se trata de un gato con quimerismo, una "alteración genética muy particular" que se produce cuando, en las fases iniciales de la gestación, dos embriones se fusionan formando un solo gatito.

Su nombre, apunta Víctor, viene de un animal mitológico, la quimera, que era una mezcla de diferentes animales. Mientras a Dani Mateo le parece "una señal del fin del mundo", Isabel Forner considera que es directamente "un demonio".

Otra gata quimérica, Venus, es toda una celebridad en las redes sociales. Tiene 16 años y ya acumula más de 2,2 millones de seguidores. Esto demuestra, como señala Víctor, que los gatos con quimerismo "pueden tener la misma buena salud que cualquier otro animal".