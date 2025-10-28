Víctor Algra explica por qué se limitan las adopciones de gatos negros y blancos en Halloween, en vídeo

Muchas protectoras y ayuntamientos limitan las adopciones durante estos días como una medida para proteger a los animales. El veterinario explica, en el vídeo principal, qué motiva esta medida.

Quedan pocos días para que se celebre la noche más terrorífica del año: Halloween. Cada vez es más habitual que se celebren actividades para disfrutar de este día, pero, para algunas protectoras de animales, la llegada de este día significa suspender las adopciones de gatos negros y blancos.

Aunque pueda parecer una medida sorprendente, muchas protectoras llevan aplicándola desde hace años. Además, ayuntamientos como el de Terrasa, en Barcelona, o el de Torrent, en Valencia, también se han unido a esta iniciativa.

Como explica el veterinario Víctor Algra, "en Halloween aumentan las solicitudes sospechosas y pretenden evitar situaciones de riesgo que tienen que ver con supersticiones o rituales". Con la medida también buscar evitar que sean adoptados que consideran a estos animales un "complemento" para estas fechas.

Estas restricciones no solo se llevan a cabo en Halloween. En Navidad también se limitan las adopciones de animales "para evitar adopciones caprichosas, que el animal se vea como un regalo para que luego acabe abandonado", explica Algra.

