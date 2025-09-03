Víctor Algra desvela cómo podemos saber si una gallina es ecológica o criada en jaula: esto es lo que tiene que poner en el huevo

Suecia se ha convertido en el primer país del mundo con producción de huevos 100% libres de jaulas, pero ¿y en España? En este vídeo, el veterinario explica cómo podemos saber el bienestar de una gallina con solo mirar su huevo.

Las gallinas suecas se han convertido en las más felices del mundo y, por tanto, "los suecos se comen los huevos más felices del mundo", apunta Quique Peinado.

El motivo, explica Víctor Algra en el vídeo sobre estas líneas, que Suecia se ha convertido en "el primer país del mundo con producción de huevos 100% libres de jaulas".

El veterinario señala que esto no se ha alcanzado a golpe de decreto, complejas regulaciones o prohibiciones y sanciones, sino porque las empresas se han tenido que adaptar a los gustos del consumidor. En este sentido, desde los años 80 se han elaborado campañas para concienciar al consumidor de todo lo que hay detrás de un huevo y su gallina.

En España ya existe una categorización para conocer el bienestar de una gallina con tan solo mirar el código de cada huevo. Víctor apunta que el primer número es el que determina este dato. Si tiene un 0, es de producción ecológica y si es un 1, son gallinas camperas. La diferencia entre uno y otro es que en el primero "la alimentación y todo lo que le rodea tiene certificado ecológico".

El número 2 serían gallinas sueltas en gallinero, que "no están enjauladas y pueden moverse más libremente". Según la regulación, en este caso se permiten 9 gallinas por metro cuadrado. "Como en Malasaña los pisos", reacciona Quique Peinado. El 3, comenta Víctor, serían las gallinas criadas en jaulas "que en Suecia ya no lo quieren y por algo será".