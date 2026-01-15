VÍDEO | Tomás Roncero explota con Jota Jordi por la eliminación del Real Madrid: "Te vas a ahogar con tus palomitas"

Ayer en 'El Chiringuito' se vivió un divertido momento entre Tomás Roncero y Jota Jordi por culpa de la sorprendente eliminación del Real Madrid a manos del Albacete. La reacción del periodista, en este vídeo.

El Madrid, eliminado de la Copa del Rey

Ayer el Real Madrid quedó sorprendentemente eliminado de la Copa del Rey por el Albacete Balompié. Una sonrojante derrota que, como no podía ser de otro modo, hizo explotar a Tomás Roncero en 'El Chiringuito'.

El periodista no pudo evitar saltar mientras Jota Jordi comía palomitas y disfrutaba de la derrota del Madrid: "Me cago en la leche, ya estoy pensando en el baile que te voy a hacer en la cara el día que os eliminen", comentaba en el vídeo que se puede ver sobre estas líneas.

El tono de Roncero no hacía sino subir conforme iba avanzando su discurso y llegaba a asegurar que "soy mezquino. Me da igual que no gane nada el Madrid, el día que os echen de Europa bailo en tu cara y me voy feliz a la playa este verano".

Tras ver este momento, María Gómez saluda al médico de Tomás Roncero, que "ya le había recomendó tranquilidad y ahora evitar las palomitas".

