Bajo rendimiento, broncas y desgaste emocional: así afecta una 'manzana podrida' en el trabajo o al grupo de amigos

Raquel Perera, la coach emocional de Zapeando, aborda en este vídeo el 'bad apple effect' y su repercusión negativa en los grupos de trabajo o amigos y cómo afecta al deterioro de las relaciones.

Dicen que una sola manzana podrida echa a perder todo el cesto. En la psicología de grupos es lo que se conoce como el 'bad apple effect', donde la influencia negativa de una persona tóxica es capaz de contaminar a las relaciones del resto del grupo, ya sea de trabajo o de amigos.

En el vídeo sobre estas líneas, Raquel explica que este efecto se manifiesta como un "contagio invisible" que poco a poco termina afectando a todo el grupo: "Habla menos, actúa menos, sonríe mucho menos, hasta que la dinámica se transforma y las relaciones y los vínculos se debilitan muchísimo".

En el caso del trabajo se genera un clima de desmotivación que acaba influyendo en el rendimiento del equipo: "Las reuniones se vuelven tensas, hay menos participación por miedo a la crítica o comentarios ofensivos", señala la experta.

El rasgo clave, comenta, es el del "contagio de la pasividad", pues estas 'manzanas podridas' "suelen ser bastante vagas" y eso provoca que el resto de personas bajen el ritmo. Además, suelen producirse broncas recurrentes. El grupo también deja de celebrar los logros, porque esta persona tóxica siempre encuentra un pero.

En el ámbito de las amistades, los planes empiezan a dejar de ser divertidos y el grupo deja de quedar poco a poco. La persona tóxica siempre los boicotea con quejas y negatividad, a lo que se añaden comentarios hirientes disfrazados de sarcasmos o bromas.

Esto produce, según Raquel, un "desgaste emocional", pues "los demás sienten que deben cargar con el ánimo del grupo".

En lo personal, tener una persona tóxica de este tipo cerca puede provocar que salgamos más cansados de lo que llegamos al trabajo o una cena con amigos o una sensación de bloqueo que lleva a dejar de hacer planes con ese grupo.