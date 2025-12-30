La reacción de Cristina Pedroche al ver a Dabid Muñoz con su vestido de las Campanadas del año pasado: "¡Está increíble!"

Dabiz Muñoz vuelve a sorprender al probarse el vestido de Nochevieja de Cristina Pedroche antes de las Campanadas. La imagen, compartida en redes, ha causado furor y ha provocado la reacción en directo de la presentadora en Zapeando televisivo hoy.

Dabiz Muñoz ha seguido un año más con su ya conocida tradición de probarse el vestido de Nochevieja de Cristina Pedroche un día antes de que la presentadora luzca el nuevo diseño. El cocinero no ha dejado indiferente a nadie al posar con mucho estilo con el cancán hecho de joyas de leche materna y el tocado.

Además, ha compartido en redes sociales un post de lo más revelador, en el que incluye una pista sobre el traje que llevará Pedroche en las Campanadas de este año.

"Siento tener que decirlo yo, pero se me cae el Flow a puñados de los bolsillos. No te pido que me superes Pedroche, al menos iguálame. Aunque lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo yo", ha escrito Dabid Muñoz en sus redes sociales.

En Zapeando, Cristina Pedroche ha reaccionado en directo a la foto de su pareja y no ha dudado en opinar sobre el que ya es uno de los posados más comentados del año. "¡Es que está increíble!"

