¿Por qué Groenlandia es uno de los lugares más silenciosos del planeta? Francisco Cacho cuenta varias curiosidades sobre la isla

Este enclave cuenta con numerosas particularidades que lo convierten en un lugar muy especial y de un gran interés a nivel meteorológico. Por ejemplo, es posible conocer el clima de hace miles de años gracias al hielo groenlandés.

Desde que Donald Trump manifestara su interés por Groenlandia, esta isla ha comenzado a copar los titulares de los medios de comunicación. Pero, más allá de la motivación que ha llevado al presidente estadounidense a querer unir este enclave a EEUU, Francisco Cacho expone que este territorio tiene una serie de particularidades meteorológicas que la hacen muy especial.

El meteorólogo indica que es una de las zonas más frías del planeta, junto con Yakutia, en Rusia. "Solo hay un sitio más frío en el mundo, pero no está habitado, que es la Antártida", expone. En Groenlandia, además, "en verano no se hace de noche, solo tienen tres horas de atardecer, y en invierno, en el norte de Groenlandia no hay luz".

La isla cuenta con otra particularidad que es que sus casas están pintadas de colores. Esto se debe, como indica Francisco, "para que destaquen en la nieve". "Los edificios o casas rojas son para iglesias, casas de ministros, colegios, profesores y edificios públicos", indica. "Los amarillos son para hospitales, médicos, enfermeros y sanitarios, los negros para las comisarías y los policías, los azules para las piscifactorías y los pescadores, y por último, los verdes para los comerciantes y telecomunicaciones", añade.

Además, esta isla es uno de los lugares más silenciosos del planeta. "La nieve la nieve es como una esponja acústica", explica el meteorólogo. Cacho indica que se asemeja al material aislante que se pone en las paredes de los estudios de música. La nieve es porosa y esto hace que el aire se quede atrapado dentro y actúe como un aislante acústico natural.

Groenlandia también tiene un valor climatológico incalculable ya que cuenta la historia del clima en nuestro planeta. El meteorólogo explica que se extraen barras de hielo, llamados 'testigos de hielo' que muestran lo que pasó hace miles de años. "Los más largos extraídos allí son de 3000 metros de profundidad, lo que equivale a 123.000 años de antigüedad", indica.

Estas permiten saber qué temperatura hacía entonces debido a los isótopos de oxígeno que hay en esas capas de hielo. Y se puede saber también la composición exacta de la atmósfera por las burbujas de aire que están atrapadas.

