La 'pullita' de Dani Mateo a su familia en las últimas Campanadas: "Saludo solo a mi madre, porque mi padre..."

El presentador de Zapeando y colaborador de El Intermedio se despedía de esta divertida manera del 2024 y daba la bienvenida al 2025 junto a Cristina Pardo.

El divertido mensaje de Dani Mateo a su familia en las Campanadas 2024: "Saludo solo a mi madre, porque mi padre..."

Cristina Pedroche y Alberto Chicote toman el relevo este año en laSexta a Cristina Pardo y Dani Mateo, que el año pasado lo dieron todo desde la Puerta del Sol para despedirse del 2024 y dar la bienvenida al 2025.

Haciendo gala de su habitual sentido del humor, el presentador de Zapeando bromeaba con el cartel que se alzaba sobre el reloj de la Real Casa de Correos. "Tengo que decirte que son 15.000 personas las que hay hoy en la Puerta del Sol y que este año va a haber una novedad, que lo sepas: cuando acaben las campanadas, han cambiado el cartel, que pone 'feliz 2025'", informaba Pardo.

"¡Ay, qué susto! Pensaba que iban a poner la rima", respondía él entre risas. "No, no, la rima no", aclaraba la periodista.

Después de este cómico momento y de explicar por primera vez en seis años cómo funciona aquello de los cuartos y las uvas, Mateo nos hacía sonreír una vez más.

"Saludo a mi madre, porque mi padre seguro que no me está viendo porque está con amigos y está a lo suyo y mi madre es la única que allí con el móvil me ve. ¡Mama, eres la mejor!", exclamaba provocando las risas de su compañera.

