Pilar Vidal y su pícaro comentario sobre Sergio Ramos: "Para una noche loca quiero 'Cibeles'"

La periodista ha analizado el cambio físico de Sergio Ramos desde que empezó su andadura en el Real Madrid hasta su imagen actual. Vidal afirma que "está cogiendo ese look de los cantantes modernos que arrastran masas".

La nueva canción de Sergio Ramos, 'Cibeles', sigue generando polémica. En muchos medios están comentando tanto la canción como su videoclip y, como señala Isabel Forner, "nos faltaba la opinión de nuestro referente absoluto: Pilar Vidal".

La periodista, tras ver las imágenes en 'Espejo Público', no ha dudado en analizar cómo ha cambiado el estilo del jugador de fútbol a lo largo de los años. "Si tú ves el videoclip, él, cuando llegó al Real Madrid, tampoco era guapo, la verdad, lo siento Sergio", comenta la periodista, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas.

"Ahora está...", añade Pilar, "tatuajes, el look... está cogiendo ese look de los cantantes modernos que arrastran masas". Gema López pregunta a su compañera que con quién se quedaría si tuviera que elegir entre Peláez y Ramos. "Depende de para qué", responde Vidal.

"¿Para una noche loca?", añade Gema. "Quiero 'Cibeles'", responde la periodista. "Lo siguiente es: ¿cama o pared?", añade Susanna Griso. "Siempre cama", responde Vidal, "con este físico siempre cama. Tú puedes hacerlo en cualquier lugar, yo no".