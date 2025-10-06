Pilar Vidal felicita a Juan del Val a lo Marilyn Monroe: "Empezó con el 'Hola, qué tale' y ahora está en el 'Happy, 'bodey'"

La colaboradora de 'La Roca' decidía emular uno de los momentos más icónicos protagonizados por la actriz: cuando cantó a John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, el 'Cumpleaños feliz' para felicitarle por su 45 cumpleaños.

Este domingo fue el cumpleaños de Juan del Val y una de sus compañeras de 'La Roca' decidía felicitarlo de una manera muy especial. No ha sido otra que Pilar Vidal que se convirtió en una diva hollywoodiense: Marilyn Monroe.

La periodista emulaba uno de los momentos más míticos de la actriz: cuando cantó cumpleaños feliz al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, por su 45 cumpleaños. Cuando Berni Barrachina lo anuncia, comienza a sonar 'Cumpleaños feliz' interpretado por el grupo infantil Parchís.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Pilar anuncia que ella no quiere cantar esa versión sino que prefiere hacer la versión de Monroe. La periodista comienza a cantar intentando imitar a Marilyn lo que provoca las risas de sus compañeros.

"¿Estamos hablando de la mejor persona de la televisión? Posiblemente", afirma Quique Peinado tras ver las imágenes. "Empezó con el 'hola, qué tale', siguió con los 'Brigeston' y, ahora, está en el 'Happy Bodey'", añade. "Pilar, deja la tele y vuelve a abrir las academias Opening", le sugiere Quique. "Desde Carmen de Mairena no había otra interpretación de este tema...", afirma Miki Nadal.

