Paco Jiménez señala qué debemos tener en cuenta para evitar caer en engaños en las rebajas, en vídeo

En este vídeo, el periodista hace un repaso de algunas prácticas que llevan a cabo las tiendas durante las rebajas y que, como consumidores, debemos conocer para evitar ser engañados.

Muchos establecimientos ya han comenzado sus segundas rebajas de invierno, por ese motivo el periodista Paco Jiménez señala qué se debe tener en cuenta para que evitar caer en engaños.

El periodista explica que la ley establece que "para que una tienda pueda publicitar que está de rebajas al menos la mitad de los artículos deben tener descuentos". Paco indica que muchas tiendas alargan el periodo de rebajas hasta dos meses, "pero, realmente, apenas quedan artículos que tengan descuentos". En cuanto a los grandes descuentos, muchas tiendas anuncian rebajas del 70 o el 80%, pero lo aplican en muy pocos artículos.

En ocasiones también se encuentran prendas en rebajas que tienen taras, pero no lo advierten. En algunos establecimientos exponen que, si se compra durante esta época de descuentos, no se puede cambiar la prenda o devolverla. "Si un producto está defectuoso y no se ha informado de la tara, el consumidor tiene derecho a que se repare o que se cambie por otro producto igual", indica Jiménez. Si esto no se puede hacer, "tienen que devolver el dinero".

"Lo mismo ocurre si no hay un desperfecto", expone, "si no hay un cartel visible que te lo advierta expresamente, aunque hayas comprado algo en rebajas puedes devolverlo igual que el resto de los productos". Además, los productos comprados en rebajas también tienen los mismos años de garantía que si se adquieren en otro momento en los que no hay descuentos. Jiménez explica que no se debe confundir con los productos de segunda mano que, en ese caso, "sí que son garantías de otro tipo".

En cuanto al tipo de productos que venden en rebajas, es habitual que muchas cadenas fabriquen o compren productos para vender, expresamente, en rebajas. "Son artículos que no estaban en las tiendas ni se habían visto antes", expone, por ese motivo, "su precio actual no es que esté rebajado, es que es el precio normal que tenían".

