Paco Jiménez explica cómo se llevó a cabo la detención de la exabadesa de Belorado: "La Guardia Civil tuvo que saltar la valla"

Paco Jiménez Santos analiza en Zapeando la detención de la exabadesa de Belorado y otra clériga, investigadas por la Guardia Civil por la presunta venta irregular de obras de arte histórico tras el registro de varios conventos.

El periodista de investigación Paco Jiménez Santos visita el plató de Zapeando para hablar de la detención de la exabadesa de Belorado. Según se ha podido conocer, la exabadesa y otra religiosa fueron detenidas por la Guardia Civil tras el registro del convento.

"Podríamos decir que se las acusa de tráfico de arte. Todo forma parte de una investigación por un delito de apropiación indebida y venta de obras de carácter histórico", explica el colaborador de Zapeando.

Asimismo, detalla que el caso se inició a partir de "un particular que detectó en un anticuario de Madrid una pieza que pertenecía al patrimonio histórico del Monasterio de Belorado".

"A raíz de esta denuncia, la Guardia Civil empezó a investigar y descubrió que estas religiosas vendían tanto en tiendas especializadas como en internet obras de arte, supuestamente, de forma irregular", comenta Paco Jiménez.

Fue el pasado jueves cuando la Guardia Civil registró los conventos y encontró numerosas obras de arte que se habían trasladado sin autorización. "Al principio las monjas no querían abrir la puerta… se atrincheraron. La Guardia Civil tuvo que saltar la valla y abrir desde dentro", añade el periodista como curiosidad.

Tras pasar la noche en el calabozo, las religiosas dieron declaraciones ante los medios de comunicación que se encontraban a las afueras de las dependencias de la Guardia Civil. "Para sorpresa de nadie, ellas dicen ser inocentes. Tampoco creen que las obras en venta sean patrimonio histórico", concluye el colaborador.

