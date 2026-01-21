Necko Vidal explica por qué el 2026 va a ser un gran año musical, en vídeo: "La palabra clave es regreso"

El violinista hace un repaso por todas las claves que van a convertir al 2026 en un gran año a nivel musical: desde la vuelta de algunos grupos a proyectos más pausados.

Hace poco estrenamos el 2026, por ese motivo Necko Vidal visita Zapeando para hacer un repaso sobre qué nos espera en este año a nivel musical. "¿Va a ser un año que ni fu ni fa o va a ser un año top?", pregunta Quique Peinado.

El violinista señala que 2026 "no va a ser un año cualquiera". Necko expone que, aunque hay grupos musicales que "pasan sin pena ni gloria", otros, en cambio, "sin haber empezado del todo ya se notan diferentes".

Vidal explica que "muchos artistas importantes están dando señales de movimiento al mismo tiempo y cuando eso pasa, la industria suele reaccionar". Necko señala que en mientras que el 2025 ha sido un año de "mucho single rápido, colaboración exprés y mucha música pensada para dar lo justo en redes", el 2026, en cambio, "aparece como un año más calmado, más de proyecto y menos de prisa".

El violinista expone que la palabra que va a marcar este año es "regreso". "Es una de las palabras clave para entender el 2026", indica, "ya que hay muchos artistas y grupos que vuelven después de un tiempo". Necko indica que muchos artistas anunciaban un parón en su carrera y esto les ha podido ayudar a reflexionar para volver "mejor".

"Otro dato que augura un buen año musical es que los discos ya no son solo discos", expone: "En el 2026 muchos discos no se entienden como un conjunto de canciones sin más, sino como el centro de un universo más amplio que incluye estética, narrativa, directos y contenido digital".

