'Monjas', 'corsarias' y el 'traje regalo' de Bella Ramsey: Nacho García analiza los looks más excéntricos de los Globos de Oro

El vestido con lazo que "estratégicamente te tapa la hucha" de Teyana Taylor, un look 'corsario' de Ayanat Ksenbai o el arriesgado traje con lazo de Bella Ramsey, entre los look más curiosos que analiza Nacho García en este vídeo.

La última gala de los Globos de Oro dejó looks espectaculares como los de Jennifer Lawrence, Jennifer López o Pamela Anderson, pero también otros más arriesgados que el "experto en mamarrachismo" de Zapeando, Nacho García, analiza en el vídeo sobre estas líneas.

El primero es el vestido de Teyana Taylor, la actriz que ganó el Globo de Oro a Mejor actriz de reparto por 'Una batalla tras otra', que lucía un detalle en la 'rabadilla', lo que según Nacho suele provocar que "no te hagas una foto de frente en toda la puñetera gala". Lo mejor de este vestido, según el zapeador, es el lazo que "estratégicamente le tapa la hucha".

Otro look bastante excéntrico fue el de Audrey Nuna, cantante y una de la protagonistas de 'Las guerreras K-pop': "Si la Iglesia católica se hubiera inventado el mes pasado así es como vestirían las monjas", comenta Nacho, que cree que en este vestido "estamos viendo el paraguas cerrado".

En el caso de la actriz Ayanat Ksenbai, Nacho le otorga el premio a la "mejor corsaria" de la noche, pues "lo mismo te recoge un Globo de Oro que te vende una botella de ron". "Estaba nominada por 'Hook'", ironiza Dani Mateo.

Mientras Parker Posey parecía "la placa de lasaña esperando a que le echen la bechamel", el vestuario que se lleva la palma según Nacho es el de Bella Ramsey, protagonista de 'The Last of Us', que optó por un traje del que destacaba un enorme lazo rosa a la altura del pecho.

"Cuando llegue a casa y se quite la ropa se va a sentir como si estuviera inaugurando un centro comercial", señala Nacho, para el que Ramsey está experimentando "lo que siente el coche del escaparate de la Ruleta de la Suerte esperando a que alguien se lo lleve".

