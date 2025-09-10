Moncloa estrena cuenta en TikTok con cameos de Óscar Puente y Pedro Sánchez: "¿Y si el presidente hace un bailecito?"

En su primer vídeo se ve como el equipo de comunicación se reúne para decidir qué tipo de contenido pueden compartir en el perfil. Pero, no están solos. Junto a ellos también 'actúan' el ministro de Transportes y el mismo presidente del Gobierno.

La Moncloa ha llegado a TikTok. "Estoy 'living' con este asunto", afirma Isabel Forner. La cuenta se ha estrenado con un vídeo que cuenta con varios cameos muy especiales. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el vídeo comienza con el equipo de comunicación reunido.

"Llevamos mucho tiempo pensando cómo empezar aquí", se escucha, "mucho tiempo". Sugieren, por ejemplo, hacer un 'house tour' por la Moncloa o un 'get ready with me' para el Consejo de Ministros. "¿Y qué más? ¿Que Óscar Puente nos gestione la cuenta?", añade otro.

Entonces, sorprendentemente, el ministro de Transportes aparece en el vídeo y 'responde' al chico: "¿Y por qué no?". "¿Y si el presidente hace un bailecito?", sugiere otra. Y, entonces, aparece Pedro Sánchez haciendo un gesto con los brazos acompañado de la palabra "¿seguro?".

"Estoy deseando que hagan una 'colabo' con Twin Melody bailando los presupuestos", comenta Iñaki Urrutia. Zapeando 'convierte' a Pedro Sánchez en un meme ya que, como afirma María Gómez, su gesto "vale para todo".