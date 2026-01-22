Ahora

"El modo foca mejor evitarlo": María José Gómez y Verdú explica la forma correcta de aplaudir en una entrega de premios

Los Goya, los Oscars, entre muchos otros premios, están a la vuelta de la esquina, y para que estemos a la altura a la hora de recibir un galardón, o no, María José Gómez y Verdú nos ofrece en este vídeo unos consejos de protocolo.

Llega la época de entrega de premios con los Goya, los Oscars o los premios Zapping a los que opta Dani Mateo y, por ello, María José Gómez y Verdú ofrece algunos consejos de protocolo para estar a la altura.

Uno de ellos es para hacer algo tan aparentemente sencillo como aplaudir en la ceremonia, pero que tiene sus propios códigos.

"El modo foca mejor evitarlo", afirma la experta en protocolo en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que tampoco debemos aplaudir con las manos por encima de los hombros.

De este modo, la forma correcta sería con las manos "entre el seno y el estómago", con la mano "un poco doblada" y los dedos golpeando el centro de la palma. También "hay que evitar la desgana" y acompañar el aplauso con una sonrisa y la mirada.

