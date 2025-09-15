Miki Nadal reacciona al podio improvisado de La Vuelta: "Solo faltó que al ganador le dieran la 'copa Danone"

La última etapa de La Vuelta no llegó a Madrid por las protestas propalestinas. Sin embargo, los ciclistas no se quedaron sin celebrar el podio final. Puedes ver cómo fue en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.

En este vídeo de Zapeando, la bailarina y zapeadora, Mónica Cruz, mostró a los espectadores cómo celebraron los ganadores de La Vuelta tras la cancelación de la llegada a Madrid por las manifestaciones propalestinas. La fiesta, aunque improvisada, dejó imágenes sorprendentes.

"Menos festivo fue el final de La Vuelta España, las protestas propalestinas obligaron a suspender la llegada a Madrid y nos dejaron una imagen para el recuerdo", comentaba la colaboradora del programa.

En las imágenes se ve a los ciclistas reunidos en un aparcamiento con un "podio improvisado" formado por tres neveras de playa.

"¡Madre mía! Solo faltó que al ganador le dieran la 'copa Danone'", bromeó Miki Nadal tras observar la celebración del campeón Jonas Vingegaard.