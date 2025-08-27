El 'método infalible' de un padre para que su hijo se ponga el cinturón en el coche: "Mucha gente va a juzgarme"

Un padre brasileño se graba en este vídeo mostrando su sistema no muy ortodoxo para que su hijo aprenda que tiene que ponerse el cinturón de seguridad: "A veces el único modo de aprender es así".

Agosto toca a su fin y, con él, las vacaciones de mucha gente. Mientras tanto, se acerca la vuelta al cole y ese momento de llevar al niño al colegio antes de ir a trabajar.

Una situación no siempre agradable, pues muchas veces los niños prefieren hacer cualquier cosa en el coche que no sea ponerse el cinturón de seguridad.

Por ello, un padre brasileño ha desarrollado un método infalible cuando su hijo decide ir tumbado en el asiento de atrás, en lugar de sentado y con el cinturón puesto.

"Mucha gente va a juzgarme, pero tú dices 'siéntate bien, ponte el cinturón...' y a veces el único modo de aprender es así", comenta en el vídeo sobre estas líneas, mientras su hijo se sienta bien rápidamente.

"Ya sabemos por qué este curso el niño ha pedido ir en el bus escolar", reacciona Nacho García.