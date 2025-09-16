RTVE dice 'no' a Eurovisión con Israel
'Melodyta' opina sobre la retirada de España de Eurovisión si va Israel: "Yo podría haber hecho algo todavía más impactante"
Zapeando analiza en este vídeo la decisión de RVTE de retirar a España de Eurovisión en el caso de que participe Israel. "Íbamos a perder igual", comenta Miki Nadal, que afirma que "eso que nos ahorramos".
Hoy RTVE ha anunciado que España no participará en Eurovisión si Israel lo hace, una noticia que ha provocado la reacción irónica de Miki Nadal: "Justo este año que íbamos a ganar seguro", comenta el zapeador para decir a continuación que "íbamos a perder igual" y "eso que nos ahorramos".
Esto, señala Dani Mateo, significaría que Melody sería quien habría puesto el broche de oro a la trayectoria de España en Eurovisión: "Alguna mala lengua dirá que nos ha acabado de matar", comenta.
'Melodyta' también opina sobre esta decisión y asegura que "yo podría haber hecho algo todavía más impactante".
La Melody de Zapeando responde a María Gómez cuando le pregunta si no echaremos de menos el ya mítico reparto de puntos y afirma rotunda: "Pásate los puntos por el choco", para después despedirse emplazándonos a "Spoti five y Youtube".