¿VERDADERO O FALSO?

Lorena Castell prueba a los zapeadores los titulares más surrealistas en el 'Zapcheck'. Entre las noticias se encuentra la de una mujer a la que supuestamente le conceden el divorcio tras denunciar que su marido no había contestado a sus mensajes durante seis meses. "A mí, un día con el doble check y no me has contestado, es divorcio", afirma la zapeadora.