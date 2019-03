Ana Morgade: “Se me olvidó el guión porque tenía delante a Miguel Ángel Silvestre”

‘PROTAGONIZÓ’ LA ESCENA DE LA AZOTEA DE ‘VELVET’

La mítica escena de ‘Velvet’ de la azotea entre Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría podría haber sido de otra manera. Y es que Paula Echevarría casi se queda sin el papel ya que antes, Ana Morgade rodó esa misma escena y estuvo a punto de convertirse en la protagonista de la serie. No sólo grabaron esa secuencia, también un making of donde la ‘zapeadora’ explica cómo fue el final del rodaje: “Me pegué a los bíceps como si fuera una ventosa. No solté hasta que el director dijo ‘corten’, no cuando vino la Policía”.