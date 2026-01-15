María Gómez reacciona en vídeo al ver a Antonio Banderas cantando con su perro: "Ya estaba enamorada, ahora a sus pies"

Antonio Banderas presentó en 'El Hormiguero' a 'Gipsy', su perro con el que incluso cantan juntos: "Está muy afinado y muy en tono, y Banderas tampoco lo hace mal. Se le nota Broadway", ironiza Miki Nadal en este vídeo.

Antonio Banderas estuvo ayer en 'El Hormiguero', donde desveló a Pablo Motos muchas anécdotas y también habló sobre su amor a los perros, presentando a 'Gipsy', su actual perro.

Pablo Motos mostró un vídeo de 'Gipsy' cantando junto al actor y productor, que reconocía que había que "pegar voces" para que el animal se animara a cantar.

"Está muy afinado y muy en tono, y Banderas tampoco lo hace mal. Se le nota Broadway", comenta con humor Miki Nadal en el vídeo sobre estas líneas.

María Gómez, por su parte, confiesa que "ya estaba enamorada de Antonio Banderas", pero que al ver la cara que pone al mirar a su perro, ahora está "a sus pies". "A Antonio Banderas le queda bien hasta un pijama de cuadros", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.