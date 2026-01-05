Ahora

Tradición

María Gómez alucina con su regalo del 'amigo invisible', en vídeo: "Me quiero morir"

En este vídeo la zapeadora reacciona a su regalo del 'amigo invisible'. Descubre cuál ha sido el obsequio que ha recibido y quién ha sido su 'amigo invisible' en el vídeo principal.

En este vídeo la zapeadora reacciona a su regalo del 'amigo invisible'. Descubre cuál ha sido el obsequio que ha recibido y quién ha sido su 'amigo invisible' en el vídeo principal.

En Zapeando ha decido llevar a cabo una de las tradiciones más habituales de la Navidad: el 'amigo invisible'. Todos los zapeadores han colocado sus regalos en un gran cofre de color rojo y, cuando ha sido el turno de María Gómez, no ha podido disimular su emoción al ver el tamaño de su regalo.

"Luce cojín", comenta Nacho García al verlo. "Cojín o pijamita de los que a ti te gustan", añade Maya Pixelskaya. Como se puede ver en las imágenes, la zapeadora se sorprende, primero, de que el regalo está muy bien envuelto.

Cuando lo abre descubre que es un cojín con una foto suya con su perro Gon. "Me quiero morir", grita, ilusionada ante su regalo. "¿Te imaginas quién te lo ha regalado?", pregunta Isabel Forner. María afirma que cree que el regalo es de Isabel.

Forner aclara que ella no es su 'amiga invisible' y, finalmente, Quique Peinado se desvela como su 'amigo'. María se acerca al zapeador para darle un gran abrazo. "¿Pero, cómo eres tú tan amorosón?", le pregunta Gómez. "Me flipa, me encanta", dice María. Además, señala que está muy sorprendida de que Quique le haya hecho este regalo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Conflicto entre Venezuela y EEUU, en directo | Nueva imagen de Maduro con grilletes: así ha llegado al tribunal de Nueva York que lo juzgará por narcoterrorismo
  2. Trump dice que EEUU está "a cargo" de Venezuela y amenaza con nuevos ataques si Delcy Rodríguez no les da "acceso total" al petróleo
  3. Albares, sobre Venezuela y la intervención de Trump: "No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte"
  4. Carreteras cortadas y temperaturas gélidas: la borrasca Francis pone en alerta a todas las comunidades, menos Extremadura y Canarias, por nieve y lluvia
  5. Hallan más restos del barco hundido en Indonesia, pero sin rastro de los dos menores españoles desaparecidos
  6. Muere un streamer catalán durante un reto en directo que consistía en tomar una botella de whishy y seis gramos de cocaína