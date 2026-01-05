María Gómez alucina con su regalo del 'amigo invisible', en vídeo: "Me quiero morir"

En este vídeo la zapeadora reacciona a su regalo del 'amigo invisible'. Descubre cuál ha sido el obsequio que ha recibido y quién ha sido su 'amigo invisible' en el vídeo principal.

En Zapeando ha decido llevar a cabo una de las tradiciones más habituales de la Navidad: el 'amigo invisible'. Todos los zapeadores han colocado sus regalos en un gran cofre de color rojo y, cuando ha sido el turno de María Gómez, no ha podido disimular su emoción al ver el tamaño de su regalo.

"Luce cojín", comenta Nacho García al verlo. "Cojín o pijamita de los que a ti te gustan", añade Maya Pixelskaya. Como se puede ver en las imágenes, la zapeadora se sorprende, primero, de que el regalo está muy bien envuelto.

Cuando lo abre descubre que es un cojín con una foto suya con su perro Gon. "Me quiero morir", grita, ilusionada ante su regalo. "¿Te imaginas quién te lo ha regalado?", pregunta Isabel Forner. María afirma que cree que el regalo es de Isabel.

Forner aclara que ella no es su 'amiga invisible' y, finalmente, Quique Peinado se desvela como su 'amigo'. María se acerca al zapeador para darle un gran abrazo. "¿Pero, cómo eres tú tan amorosón?", le pregunta Gómez. "Me flipa, me encanta", dice María. Además, señala que está muy sorprendida de que Quique le haya hecho este regalo.

