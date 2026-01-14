Juan Sanguino desvela lo que cuestan los estudios de la infanta Sofía en Lisboa: "La Casa Real está gastando poco"

Juan Sanguino desglosa en este vídeo todo lo que se está gastando la Casa Real en los estudios de la infanta Sofía en el Forward College de Sofía y asegura que "a cada español no nos cuesta ni un céntimo".

La infanta Sofía comenzaba este septiembre su carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa y ahora se ha conocido lo que está costando estos estudios.

Juan Sanguino lo analiza en el vídeo sobre estas líneas, donde calcula que el montante total de la residencia es de unos 13.000 euros al año, a lo que habría que sumar un seguro médico privado de 325 euros, 390 euros de transporte público, 50 euros de comedor a la semana, 37 euros de ocio y gastos diarios y 18.500 euros al año por el curso académico, lo que sumaría un total de 37.275 euros anuales.

"La Casa Real está gastando poco", afirma Sanguino, que destaca, según sus cálculos, que los estudios de la infanta Sofía "a cada español no nos cuesta ni un céntimo".

Dani Mateo se confiesa del "team Sofía" porque "me cae bien sin haberle oído la voz". "Ella mola de verdad", añade Sanguino que explica que en Estados Unidos están alucinados con Sofía, a la que hacen tik toks como la "infanta marginada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.