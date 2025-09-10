"Jamás seré Georgina": el divertido trend donde las chicas ponen en evidencia a sus novios jugando al fútbol

Patadas al aire, controles que terminan con el jugador en el suelo, 'intentos' de chilena que no llegan a nada. Zapeando analiza los vídeos más divertidos de chicas que graban a sus novios jugando al fútbol y descubren que "jamás seré Georgina".

Además de las ligas de fútbol profesionales, también han empezado las de barrio y eso ha dado lugar a un trend: "Jamás seré Georgina", en el que las novias graban a sus parejas jugando al fútbol y reconocen que nunca será Cristiano Ronaldo subiendo sus jugadas más lamentables.

Es el caso del 'intento' de chilena de un chico o el fallo a portería vacía de otro que, según Isabel Forner, "perdió el olfato de gol con el COVID".

Otra espectacular jugada es la de un chico que, en lugar de al balón, le da una patada al aire, por lo que María Gómez le ve futuro como karateka.

Otro jugador intenta controlar el balón y acaba en el suelo, un vídeo que Quique Peinado recomienda guardarlo para "cuando vuestro hijo pregunte: 'Papá, ¿qué es una humillación?'".

Por último, un delantero ni siquiera es capaz de rematar un balón que tiene controlado y golpea al aire: "En la revisión médica le dijeron que tenía un esguince de rodilla y siete dioptrías", comenta Iñaki Urrutia.