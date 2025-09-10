Isabel Forner sorprende a Quique Peinado con su 'habilidad' secreta: "Eso se practica en misa"

Quique Peinado se queda impresionado con la habilidad de Isabel Forner para estornudar en directo sin que nadie lo note. "Acaba de hacer una de las cosas que a mí me fascinan del ser humano", comenta el zapeador. Puedes ver el momento completo en el vídeo de Zapeando.

Las habilidades de los zapeadores nunca dejan de sorprender, ni al público ni entre ellos mismos. Eso fue lo que le ocurrió a Quique Peinado al descubrir uno de los talentos ocultos de Isabel Forner.

"En esta cosa que tenemos de programa abierto y de que todo se sepa... Isabel acaba de hacer una de las cosas que a mí me fascinan del ser humano, que es que ha estornudado sin que se le oiga. ¿Cómo lo has hecho? Has estornudado dos veces como un gato", comentó asombrado el colaborador.

Forner, entre risas, explicó la razón de su curioso estornudo: "Fastidia mucho guardárselos, pero por respeto a vosotros, pues me los guardo porque estáis hablando".

En ese momento, Dani Mateo intervino para dar a conocer el 'truco' de la zapeadora: "¿Sabes por qué ella puede y tú no?". Y él mismo dio la respuesta: "Se practica en misa". Una observación que Forner no dudó en rematar con humor: "¡Es verdad! Como se nota que has ido a misa un montón".